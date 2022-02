Exposition d’art contemporain : Moscovino – Couleur sculptée à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-02-05 14:00:00 – 2022-03-31 18:00:00

Exposition d'art contemporain : Moscovino – Couleur sculptée. Des sculptures de métal élaborées à partir d'une seule feuille de couleur qu'il découpe, courbe, plie et déplie pour une aventure entre formes et contre formes. Le programme : samedi 5 février au musée : 11 h – vernissage (sur invitation uniquement), 15 h – rencontre avec l'artiste, 16 h – ateliers pédagogiques (sur inscription : ecoledemusique@catv41.fr à partir de 6 ans parent/enfants). Samedi 2 avril au Cloître : 20h30 – concert de l'école de musique entrecoupé de lecture : « paroles de sculpteurs », environner des colonnes lumineuses réalisées par les élèves des ateliers du pôle arts plastiques en homme à l'œuvre de Jean-Paul Moscovino.

