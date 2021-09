Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Exposition d’Art Contemporain Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Exposition d'Art Contemporain 2021-10-04 – 2021-10-08 Château d'Assas 11 rue des Barris

Le Vigan Gard Château d’Assas Le Vigan Gard Le Vigan L’exposition de Marie-Dominique Guibal “Eight days a week” illustre à merveille notre volonté de favoriser la création et son accessibilité à tous. Nous vous souhaitons une belle découverte de quelques aspects de la riche création de cette photographe-plasticienne installée dans le Gard au travers de photos et d’une installation conçue comme une promenade immersive. Entrée libre du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermeture 11 et 12 novembre). Port du masque et pass sanitaire obligatoires. +33 4 99 64 26 62 Droits libres dernière mise à jour : 2021-09-20 par SUD CEVENNES

Château d'Assas 11 rue des Barris
Le Vigan Gard