Exposition d’Art présentée par les Talents Ormois : Peintures de Man’s , sculptures de François Garnier, Collage de Nouch’ka, vitraux d’Isabelle Constand.

Entrée libre

Peintre, sculpteur, collages, vitraux La Bergerie 7 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T10:00:00 2022-06-13T18:00:00

