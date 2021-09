Dijon Hôtel de Vogüé Côte-d'Or, Dijon Exposition d’art contemporain – Hôtel de Vogüé Hôtel de Vogüé Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Exposition d’art contemporain – Hôtel de Vogüé Hôtel de Vogüé, 18 septembre 2021, Dijon. Exposition d’art contemporain – Hôtel de Vogüé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Vogüé

L’exposition “Un monde si vaste à l’intérieur” de l’association Triple Hélice investira l’hôtel de Vogüé, mais aussi l’hôtel Despringles et la chapelle des Élus, présentant les œuvres d’art contemporain de six plasticiens en dialogue avec des intérieurs et décors chargés d’histoire. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec Triple Hélice Renseignement : 03 80 48 85 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Gratuit – Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire -Nous vous remercions de vous munir de votre masque, d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Cet hôtel particulier construit au début du XVIIème siècle accueillera les œuvres des artistes Frédéric Lormeau et Mona Rocher. Hôtel de Vogüé 8 rue de la Chouette, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Hôtel de Vogüé Adresse 8 rue de la Chouette, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Hôtel de Vogüé Dijon