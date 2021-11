Exposition d’art contemporain : écho à Flaubert Villers-sur-Mer, 7 décembre 2021, Villers-sur-Mer.

Exposition d’art contemporain : écho à Flaubert Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2021-12-07 – 2021-12-18 Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Exposition dans le cadre du Bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.

Œuvres de la collection de L’Artothèque, Espaces d’Art Contemporain de Caen.

David Barriet, Gilbert Bazard, Dominique De Beir, Guillaume Dégé, herman de vries, Valie Export, Julie Ganzin, Ettore Labbate, Arnaud Labbel-Rojoux, Pierre Lecuire, Jean-Claude Mattrat, Musée Khômbol, Olivier O. Olivier, Yasid Oulab, Paul Pouvreau, Véronique Sablery, Magdi Senadji.

« Je suis l’homme-plume Je sens par elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle. » Lettre de Flaubert à Louise Colet en janvier 1852.

Représentée par un ensemble de 11 photographies acquises à l’issue d’une exposition produite par L’Artothèque en 2002, la série photographique intitulée Bovary de Magdi Senadji constitue le point de départ de cette exposition d’art contemporain consacrée à Gustave Flaubert.

Habitué à construire des corpus photographiques en s’appuyant sur des œuvres littéraires, le photographe n’a pas cherché à illustrer les scènes du plus célèbre des romans de Flaubert, mais s’en imprégnant par de très nombreuses lectures, il en a restitué sa propre vision. Six années durant, il a assisté aux fêtes de villages, aux comices agricoles… Suivant les pas de Flaubert, il s’est promené dans la ville de Rouen, a arpenté les paysages du bocage normand et du Pays d’Auge mais aussi, ceux, plus lointains, d’Israël et de Tunisie. Son enquête l’a aussi conduit à photographier peintures, documents et adaptations cinématographiques en lien à l’œuvre de l’écrivain.

Pour compléter cette approche photographique sensible, ouverte et singulière de l’œuvre de l’écrivain normand, nous y avons associé un ensemble d’œuvres issues de la collection de L’Artothèque. Si les œuvres des 16 artistes retenus n’ont pas été créées en dialogue direct avec l’œuvre de Flaubert, elles s’articulent cependant autour de trois axes importants qui permettent de faire écho au travail de l’auteur :

– Les représentations réelles ou fantasmées de la figure féminine

– Les thèmes de la vanité, de l’ennui et de la mélancolie

– Le travail de l’écriture

Non sans humour, assumant les décalages et les anachronismes, cette exposition fait le choix d’un regard libre sur l’œuvre d’un écrivain dont le nom est presque devenu un adjectif. Elle veut proposer autant de pistes d’interprétation et d’invitation à la rêverie, que, peut-être, aussi inviter à la lecture ou la relecture de cette œuvre majeure.

Visites partagées gratuites :

Samedis 11 et 18 décembre à 11h par Evelyne Batut du Comité culture de Villers-sur-Mer

+33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

