Exposition d’art contemporain

Exposition d’art contemporain, 8 juillet 2022, . Exposition d’art contemporain

2022-07-08 – 2022-07-17 L’association Amag’art vous propose une exposition d’art contemporain à la Chapelle des Mariniers.

Vernissage le vendredi 8 juillet avec spectacle de Hip-Hop par la Compagnie “Entité” sur le quai Hervé-Mhun.

Finissage le vendredi 15 juillet avec un Concert du quintet “Nakupenda” dans la Chapelle des Mariniers. Exposition d’art contemporain proposée par l’association Amag’art à la Chapelle des Mariniers. L’association Amag’art vous propose une exposition d’art contemporain à la Chapelle des Mariniers.

Vernissage le vendredi 8 juillet avec spectacle de Hip-Hop par la Compagnie “Entité” sur le quai Hervé-Mhun.

Finissage le vendredi 15 juillet avec un Concert du quintet “Nakupenda” dans la Chapelle des Mariniers. ©amag’art dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville