Exposition d’Art comtemporain « Points de vue sur l’architecture » Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Exposition d’Art comtemporain « Points de vue sur l’architecture » Cherbourg-en-Cotentin, 19 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin . Exposition d’Art comtemporain « Points de vue sur l’architecture » 60 rue Max-Pol Fouchet Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin 60 rue Max-Pol Fouchet

2023-01-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-08

Cherbourg-en-Cotentin 60 rue Max-Pol Fouchet

Cherbourg-en-Cotentin

Manche Un groupe de 7 étudiants de 2e année de Bachelor Universitaire Technologique en Techniques de Commercialisation organisent en collaboration avec le FRAC Normandie Caen une exposition d’Art contemporain à l’IUT de Cherbourg. Cette exposition a pour thème l’architecture, elle est ouverte à tous !

L’entrée est libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 17h. Un groupe de 7 étudiants de 2e année de Bachelor Universitaire Technologique en Techniques de Commercialisation organisent en collaboration avec le FRAC Normandie Caen une exposition d’Art contemporain à l’IUT de Cherbourg. Cette exposition a pour thème l’architecture, elle est ouverte à tous !

L’entrée est libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 17h. julie.lesecq@etu.unicaen.fr +33 7 83 99 08 50 Cherbourg-en-Cotentin 60 rue Max-Pol Fouchet Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin 60 rue Max-Pol Fouchet Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-en-Cotentin 60 rue Max-Pol Fouchet Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Exposition d’Art comtemporain « Points de vue sur l’architecture » Cherbourg-en-Cotentin 2023-01-19 was last modified: by Exposition d’Art comtemporain « Points de vue sur l’architecture » Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 19 janvier 2023 60 rue Max-Pol Fouchet Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche