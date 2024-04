Exposition d’art Claire Bodin Villanneau Rue Baptiste Marcet Parthenay, vendredi 12 avril 2024.

Exposition d’art Claire Bodin Villanneau Rue Baptiste Marcet Parthenay Deux-Sèvres

Parthenay, Cité des Arts, soutient le travail d’artistes mettant à l’honneur les arts visuels, et programme quatre expositions par an à la Chapelle des Cordeliers. Découvrez Claire Bodin Villanneau du 12 au 28 avril 2024.

Faiseuse de formes

Diplômée des Beaux-Arts de Nantes avec les félicitations en 2021, Claire Bodin Villanneau est une artiste plasticienne originaire de Niort.

Elle s’empare des murs et du sol

Le papier ne suffisant pas, elle s’empare des murs et du sol et c’est ainsi que son travail de fresques commence. Elle revisite l’espace qu’on lui donne et l’investit avec un travail in-situ de fresques et de dessins immersifs sur lesquels elle dessine jusqu’à l’épuisement, rature avec le fusain, etc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-28

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

