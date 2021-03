Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny, Loiret Exposition d’art Châtillon-Coligny Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Exposition d’art, 13 novembre 2021-13 novembre 2021, Châtillon-Coligny. Exposition d’art 2021-11-13 – 2021-11-21

Châtillon-Coligny Loiret Châtillon-Coligny Loiret Exposition d’art au Foyer Club organisée part le comité des fêtes. Exposition d’art comitesdesfeteschatilloncoligny@gmail.com +33 2 38 96 02 33 Exposition d’art Exposition d’art au Foyer Club organisée part le comité des fêtes. Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Ville Châtillon-Coligny