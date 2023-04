Exposition d’art brut « Des possibilités infinies, Œuvres de Shuto Todoroki» Maison de la culture du Japon à Paris, 4 avril 2023, Paris.

Du mardi 04 avril 2023 au samedi 13 mai 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la MCJP présente les œuvres de Shuto Todoroki. Atteint de troubles du spectre de l’autisme, Shuto a du mal à s’exprimer avec des mots et représente sa vision du monde dans des dessins au feutre. Il compose ses œuvres colorées en combinant à sa manière lettres de l’alphabet et caractères japonais (hiragana, katakana, kanji).

Shuto naît en 1998 à Paris. A 3 ans, on lui diagnostique un trouble du spectre de l’autisme. Shuto peine à communiquer oralement, et de son entrée à l’école primaire jusqu’à l’âge de 10 ans, il ne parvient pas à écrire correctement. Ses parents tentent d’y remédier en lui faisant utiliser des stylos épais, plus faciles à tenir, ou bien en fixant le stylo à l’aide d’une pince à linge. Mais Shuto ne manifeste pas une grande motivation. Les moments où il manipule un stylo deviennent de plus en plus rares, si bien que durant ses quatre premières années de scolarité, le même stylo inutilisé est resté dans sa trousse.

Sachant qu’il aime beaucoup la musique, un apprentissage utilisant les ekaki uta, ou chansons pour dessiner, lui est proposé. C’est comme si un nouvel univers s’offrait à Shuto. L’énergie avec laquelle il tient alors son stylo est difficile à imaginer. Porté par ces chansons, il se met à griffonner partout : sur du papier, bien sûr, mais également sur les murs de sa chambre, ou même sur ses draps. Il dessine en chantant et ses dessins sont le reflet de la joie qu’il ressent. Peu à peu, ils se sont transformés en œuvres colorées, composées d’une écriture unique faite de hiragana, katakana, kanji, lettres de l’alphabet, etc. Il peut passer des journées entières à dessiner sur des feuilles et lorsqu’il n’est pas satisfait de ce qu’il fait, il jette la feuille, en reprend une nouvelle et recommence son dessin. Il lui faut environ 2000 feuilles avant qu’il soit satisfait d’une œuvre.

Shuto entretient une relation particulière avec les motifs qu’il dessine. II semble être en communication permanente avec ses dessins et s’adresse à eux. L’art-thérapie entamée en 2016 lui permet de se confronter à de nouvelles formes d’expression et de développer son propre style. Shuto a du mal à s’exprimer avec des mots, mais il représente sa vision du monde dans ses dessins avec lesquels il communique durant leur création. Ces moments créatifs sont pour lui des moments de bonheur.

Il est également passionné par l’escalade, sport qu’il a découvert dans un institut médico-éducatif. En 2020 et 2022, il a remporté la médaille d’or au Championnat de France du sport adapté.

A l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et en parallèle à cette exposition, une table ronde sur les enjeux visant à la construction d’une société inclusive, par le biais des échanges culturels et la promotion de l’emploi se tiendra le 6 avril (https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/vivre-ensemble-l-art-et-l-emploi-pour-une-societe-inclusive).

Maison de la culture du Japon à Paris hall d’accueil (rez-de-chaussée) 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/des-possibilites-infinies-oeuvres-de-shuto-todoroki

