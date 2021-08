Bressuire Galerie des arcades Bressuire, Deux-Sèvres Exposition d’art brut de l’artothèque de Cholet Galerie des arcades Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Exposition d’art brut de l’artothèque de Cholet Galerie des arcades, 18 septembre 2021, Bressuire. Exposition d’art brut de l’artothèque de Cholet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie des arcades Gratuit.

Une exposition organisée par les associations Les Amis des Arts et Belle la Différence. Galerie des arcades 2, Place de l’Hôtel de Ville 79300 Bressuire Bressuire Bressuire Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Galerie des arcades Adresse 2, Place de l'Hôtel de Ville 79300 Bressuire Ville Bressuire lieuville Galerie des arcades Bressuire