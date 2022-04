Exposition d’art Bouvières Bouvières Catégories d’évènement: Bouvières

Bouvières Drôme Bouvières Trois artistes Bouvièrois vous présentent leur œuvres :

Anja Marschal céramiste

Jean Zimmermann peintre sculpteur

Christian Chénier tourneur sur bois

Vernissage le 22 avril à 18h +33 6 37 10 23 62 Bouvières

