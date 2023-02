Exposition d’Art, Baz’Art Poulaines, 12 mai 2023, Poulaines BERRY Poulaines.

2023-05-12 – 2023-05-14

Cette année , il sera rendu hommage à Julia Sisi, habitante de Poulaines et artiste internationale décédée en 2022.

Julia Sisi était née en 1957, en Argentine, et depuis 2016 elle et Dan Casado avaient installé leurs ateliers à Poulaines. Elle peignait ses rêves, la sérénité de la nuit avec ses fonds noirs. Les nombres jumeaux, les symboles et autres mots dessinés formaient son univers. Ses œuvres sont présentes dans des musées et des collections internationales comme : MNMA Museum of Marginal Art en Serbie, Versi Museum of Outsider and Brut Art en Corée du Sud, Outsider Art World Demirel Collection en Allemagne, Outsider Art Brut Bolliger Collection en Suisse, Danielle Jacqui’s Collection en France, Sue Kreitzman’s collection à Londres (Angleterre) et New York (États-Unis).

2ème édition de l’exposition d’art, Baz’Art proposée par l’association Poulaines Culture et Patrimoine à l’église Saint-Saturnin de Poulaines.

poulainesculturepatrimoine@gmail.com

