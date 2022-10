EXPOSITION D’ART – APRES LES VENDANGES Saint-Jean-de-Fos Saint-Jean-de-Fos Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Saint-Jean-de-Fos Hilkka Silva, artiste de la vallée de l’Hérault, prendra résidence au mois d’octobre dans le Jardin d’Argileum, afin de créer des œuvres à partir de la matière organique.. Félix Monsonis exposera quant à lui une partie des œuvres issues de son travail autour de la Mycologie, ainsi que du bois d’olivier, sur lesquels il dispose des feuilles d’or. Visite libre de l’exposition, intérieur et extérieur d’Argileum, sur rendez-vous à partir du 7 novembre. Découvrez à Argileum une exposition d’art autour de la vigne et de la matière organique avec Hilkka Silva, artiste et peintre locale, Félix Monsonis, peintre et plasticien ainsi que les Potiers de Saint-Jean-de-Fos. +33 4 67 57 58 83 Hilkka Silva

