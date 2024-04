Exposition d’art Anita Lucet-Parisot et Uriel Parisot Rue Baptiste Marcet Parthenay, vendredi 14 juin 2024.

Exposition d’art Anita Lucet-Parisot et Uriel Parisot Rue Baptiste Marcet Parthenay Deux-Sèvres

Remarqu’arbres …

est une expo à deux voix ayant pour thème les arbres remarquables des Deux-Sèvres. Il s’agit d’un dialogue graphique entre Anita Lucet-Parisot, artiste peintre domiciliée à Sepvret, et Uriel Parisot, jeune chef opérateur à Paris, photographe.

Anita réalise ici une série d’acryliques sur toiles de lin brute non apprêtées, et n’utilise qu’une seule couleur, le Gris de Payne. Elle peint en négatif seuls le fond et les contours du sujet sont peints. C’est la toile de lin laissée brute qui dessine le sujet et donne l’éclairage.

Uriel s’attache à mettre l’accent sur la dimension graphique des arbres qu’il photographie. Il fait le choix du Noir et Blanc pour mettre en valeur l’esthétique des écorces et revenir à la source de la photo la lumière.

Ils sont allés ensemble sur les lieux d’arbres remarquables pour lesquels ils ont eu des coups de cœur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-23

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chapelle-cordeliers@cc-parthenay-gatine.fr

L’événement Exposition d’art Anita Lucet-Parisot et Uriel Parisot Parthenay a été mis à jour le 2024-03-29 par CC Parthenay Gâtine