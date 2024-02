Exposition d’art à Laon Laon, samedi 10 février 2024.

Exposition d’art à Laon Laon Aisne

Avec les deux artistes Guy Latour (sculpteur et tourneur sur bois) et Jacky Chalandre (peintre et sculpteur sur métaux) !

RV à la galerie du Coin des Artistes du lundi au dimanche de 11h30 à 18h30 !

Début : 2024-02-10 11:30:00

fin : 2024-02-25 18:30:00

Place du Marché aux herbes

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

