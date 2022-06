Exposition d’art à Belvès: découvrez le peintre et sculpteur Renépaul Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: 24170

Pays de Belvès 24170 Exposition d’art à Belvès du 1er juin au 15 juillet chez Plonk & plus 6 places d’Armes

Peintures et Sculptures de Renépaul

De son vrai nom René-Paul Kraeuter, plus connu sous le pseudonyme Renépaul, né en Afrique du Nord. Renépaul est fasciné par les couleurs des ciels qui donnent aux paysages une lumière si particulière.

