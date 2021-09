Exposition d’Arno Brignon à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, 18 septembre 2021, Thoré-la-Rochette.

Exposition d’Arno Brignon à Thoré-la-Rochette 2021-09-18 14:00:00 – 2021-10-24 18:00:00

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

2.5 EUR Exposition d’Arno Brignon à Thoré-la-Rochette. Entre septembre et novembre 2020, Arno Brignon a marché. Il a relié Tavers à Thoré-la-Rochette, du Val de Loire au Perche vendômois en passant par la Beauce. En sillonnant ce territoire rural exploité, habité mais aussi déserté, Arno en a révélé les richesses et les failles à travers ses images réalisées avec un appareil photographique obsolète et des films argentiques périmés. Nous voyageons ainsi dans une sorte de road trip intemporel où le paysage semble atomisé de couleurs surnaturelles… Journée spéciale avec diverses animations le 1er mai. Inauguration le 25 septembre.

Arno Brignon a inauguré la première édition de la résidence croisée Terre & Territoires

info@zone-i.org +33 6 42 16 41 20 https://www.zone-i.org/

©Arno Brignon

