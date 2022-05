Exposition d’Arnaud Franc : Pays d’ici, portraits en liberté Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Bellême Orne Exposition d’Arnaud Franc : “Pays d’ici et portraits en liberté” Dessins, peintures et gravures. Ouverture selon horaires de l’établissement. Exposition d’Arnaud Franc : “Pays d’ici et portraits en liberté” Dessins, peintures et gravures. Ouverture selon horaires de l’établissement. atelier@arnaudfranc.com +33 6 87 01 12 31 Exposition d’Arnaud Franc : “Pays d’ici et portraits en liberté” Dessins, peintures et gravures. Ouverture selon horaires de l’établissement. Relais St Louis Boulevard Bansard des Bois Bellême

