Arudy Arudy 64260, Arudy Exposition d’Armelle Samson et séances de lectures Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy

Exposition d’Armelle Samson et séances de lectures Arudy, 16 juin 2021-16 juin 2021, Arudy. Exposition d’Armelle Samson et séances de lectures 2021-06-16 10:45:00 – 2021-06-16 Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque d’Arudy

Arudy 64260 Arudy Armelle SAMASON expose les illustrations de son livre album « Jason l’astucieux petit poisson », destiné aux lecteurs de 7 à 12 ans.

Cette exposition sera accompagnée « de séances lectures de son album » les mercredis à 10h45 du 09 au 30 Juin, à la Médiathèque, suivies « d’une dédicace », d’un moment d’échange et d’une dégustation de petites douceurs. Inscriptions au 05 59 05 99 44 Armelle SAMASON expose les illustrations de son livre album « Jason l’astucieux petit poisson », destiné aux lecteurs de 7 à 12 ans.

Cette exposition sera accompagnée « de séances lectures de son album » les mercredis à 10h45 du 09 au 30 Juin, à la Médiathèque, suivies « d’une dédicace », d’un moment d’échange et d’une dégustation de petites douceurs. Inscriptions au 05 59 05 99 44 +33 5 59 05 99 44 Armelle SAMASON expose les illustrations de son livre album « Jason l’astucieux petit poisson », destiné aux lecteurs de 7 à 12 ans.

Cette exposition sera accompagnée « de séances lectures de son album » les mercredis à 10h45 du 09 au 30 Juin, à la Médiathèque, suivies « d’une dédicace », d’un moment d’échange et d’une dégustation de petites douceurs. Inscriptions au 05 59 05 99 44 Armelle SAMASON expose les illustrations de son livre album « Jason l’astucieux petit poisson », destiné aux lecteurs de 7 à 12 ans.

Cette exposition sera accompagnée « de séances lectures de son album » les mercredis à 10h45 du 09 au 30 Juin, à la Médiathèque, suivies « d’une dédicace », d’un moment d’échange et d’une dégustation de petites douceurs. Inscriptions au 05 59 05 99 44 Médiathèque d’Arudy

Détails Catégories d’évènement: 64260, Arudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Arudy Adresse Place de l'Hôtel de Ville Médiathèque d'Arudy Ville Arudy lieuville 43.10567#-0.42837