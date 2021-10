Exposition / Dark Matter – Yves Hänggi Cité internationale des arts, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 25 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

En jouant avec les déchirures, les textures et les superpositions, ainsi qu’avec le hasard et la spontanéité, Yves Hänggi explore dans Dark Matter – série d’illustrations mêlant encre, peinture et collage d’éléments récupérés dans la rue – les liens qu’il peut tisser entre la rue, source d’influence et de ressources, et le travail en atelier.

Né en 1966, Yves Hänggi est peintre et illustrateur, diplômé de l’Ecole cantonale d’arts visuels de Bienne en Suisse. Son univers artistique se nourrit de comics underground, de bande dessinée indépendante, de figuration libre, de street art, d’art brut, d’art singulier et d’arts populaires, influences qu’il mêle à travers des formats, des supports et des techniques variés (peinture acrylique, encre, craie, collage). Son travail a été exposé en Suisse, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis et Madagascar, et publié chez plusieurs éditeurs suisses et français.

À travers cette série d’illustrations de grands formats mêlant encre, peinture et collage d’éléments récupérés dans la rue, Yves Hänggi poursuit un processus d’exploration débuté en fin d’année 2020 à l’occasion d’une résidence artistique à Berlin, qu’il poursuit actuellement à Paris : l’intégration à ses techniques picturales habituelles d’éléments tels que des lambeaux d’affiches, des signes typographiques ou des images déchirées issues de magazines.

Par cette technique, Yves Hänggi amène une nouvelle dimension dans ses illustrations, en jouant avec les déchirures, les textures et les superpositions, ainsi qu’avec le hasard et la spontanéité. L’artiste explore également les liens qu’il peut tisser entre la rue, source d’influence et de ressources, et le travail en atelier, lieu dans lequel les œuvres se façonnent et se recomposent.

Pendant toute la durée de l’exposition (du 4 au 25 novembre 2021), de nouvelles œuvres seront installées chaque semaine, le jeudi.

Yves Hänggi (Suisse) est en résidence à la Cité internationale des arts par le biais du programme de la République et Canton du Jura, Suisse.

Du 04 au 25 novembre 2021

Hall de la Cité internationale des arts

Entrée libre, visible tous les jours

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

Date complète :

Yves Hänggi