Exposition d’aquatelles de Suzy Guimiaux-Morancay Cransac Cransac, 30 mars 2022, CransacCransac.

Exposition d’aquatelles de Suzy Guimiaux-Morancay Cransac Cransac

2022-03-30 – 2022-04-15

Cransac Aveyron Cransac Aveyron

L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-les-Thermes – du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Cette Tourangèle, Berruyère d’adoption, fidèle à Cransac depuis de nombreuses années, nous présente des aquarelles fraîches et variées. Des paysages, des portraits (peints souvent sur commande). Elle a une prédilection pour les enfants, les chats et les chèvres !

Illustratrice pour journaux pour enfants, décoratrice, elle proposa aussi dans sa boutique de Sologne, des meubles anciens, relookés suivant l’humeur du moment …et le goût de ses clients. Les années n’altèrent pas son goût des couleurs, elle éprouve autant de plaisir à peindre suivant son envie du moment ou selon ce qu’on lui demande.

Pass vaccinal demandé.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

