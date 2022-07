Exposition d’Aquarelles Siarrouy Siarrouy Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Siarrouy

Exposition d’Aquarelles Siarrouy, 29 juillet 2022, Siarrouy. Exposition d’Aquarelles

Foyer rural SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées SIARROUY Foyer rural

2022-07-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 19:00:00

SIARROUY Foyer rural

Siarrouy

Hautes-Pyrénées Siarrouy Exposition d’aquarelles présentées par les élèves de Monique PUJO MONFRAN.

Vernissage le 29 juillet à 18h30, ouverture du foyer tous les jours de 14h à 19h. SIARROUY Foyer rural Siarrouy

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Siarrouy Autres Lieu Siarrouy Adresse Siarrouy Hautes-Pyrénées SIARROUY Foyer rural Ville Siarrouy lieuville SIARROUY Foyer rural Siarrouy Departement Hautes-Pyrénées

Siarrouy Siarrouy Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siarrouy/

Exposition d’Aquarelles Siarrouy 2022-07-29 was last modified: by Exposition d’Aquarelles Siarrouy Siarrouy 29 juillet 2022 Foyer rural SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées

Siarrouy Hautes-Pyrénées