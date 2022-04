EXPOSITION D’AQUARELLES Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

EXPOSITION D'AQUARELLES
Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles

2022-06-04

Préfailles Loire-Atlantique Exposition d’aquarelles avec l’association l’Atelier des Goélands. atelierdesgoelands@gmail.com +33 2 40 64 75 97 Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles

