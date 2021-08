Exposition d’aquarelles Ploubazlanec, 10 septembre 2021, Ploubazlanec.

Exposition d’aquarelles 2021-09-10 14:00:00 – 2021-09-17 18:30:00 chapelle Saint ivy Rue de Grav Ivy

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec

A Loguivy de la Mer dans la charmante chapelle située dans la rue Grav Ivy à gauche avant d’arriver sur le port une belle exposition d’aquarelles d’Isabelle Riaublanc. Bateaux de pêche, voiliers, poissons et paysages avec une association d’aquarelles et d’ encre de chine. La visite du port de Loguivy est incontournable dans la découverte de Paimpol et de sa région

isalain.rio@free.fr +33 6 78 52 18 58

