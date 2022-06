Exposition d’aquarelles, peintures et pastels Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: 22560

Trébeurden

Exposition d’aquarelles, peintures et pastels Trébeurden, 19 juillet 2022, Trébeurden. Exposition d’aquarelles, peintures et pastels Rue de la chapelle Chapelle de Christ Trébeurden

2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-30 18:30:00 Rue de la chapelle Chapelle de Christ

Trébeurden 22560 Exposition organisée par les amis du patrimoine religieux de trébeurden pour collecter des dons qui seront utilisés pour aider au financement de la restauration du retable de la chapelle ND de Bonne-Nouvelle en Trébeurden, en partenariat avec la commune propriétaire. asso.amispatrimoinereligieux.trebeurden@orange.fr +33 2 96 23 51 92 http://www.helloasso.com/associations/amis-du-patrimoine-religieux-de-trebeurden Exposition organisée par les amis du patrimoine religieux de trébeurden pour collecter des dons qui seront utilisés pour aider au financement de la restauration du retable de la chapelle ND de Bonne-Nouvelle en Trébeurden, en partenariat avec la commune propriétaire. Rue de la chapelle Chapelle de Christ Trébeurden

dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Catégories d’évènement: 22560, Trébeurden Autres Lieu Trébeurden Adresse Rue de la chapelle Chapelle de Christ Ville Trébeurden lieuville Rue de la chapelle Chapelle de Christ Trébeurden Departement 22560

Trébeurden Trébeurden 22560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebeurden/

Exposition d’aquarelles, peintures et pastels Trébeurden 2022-07-19 was last modified: by Exposition d’aquarelles, peintures et pastels Trébeurden Trébeurden 19 juillet 2022 22560 Trébeurden

Trébeurden 22560