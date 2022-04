EXPOSITION D’AQUARELLES PAR JEAN-PIERRE DELEVILLE, 1 août 2022, .

EXPOSITION D’AQUARELLES PAR JEAN-PIERRE DELEVILLE

2022-08-01 – 2022-08-01

Ancien élève des Beaux-Arts de Nantes, JP Deleville dessine et peint à l’aquarelle depuis son enfance.

Il enseigne ces deux disciplines, la peinture et le dessin, dans différents ateliers sur la Loire-Atlantique et la Vendée.

Ses sujets de prédilection sont le marais Breton-Vendéen et ses côtes, pour sa luminosité et ses vastes étendus aux horizons lointains, mais aussi d’autres paysages ayant touché sa sensibilité, et d’autres thèmes faisant référence à des passions (aviation, vieux gréements…).

