EXPOSITION D’AQUARELLES Montmirail, 13 février 2022, Montmirail.

EXPOSITION D’AQUARELLES Place du Château Château de Montmirail – Montmirail

2022-02-13 14:00:00 – 2022-02-13 18:30:00 Place du Château Château de Montmirail –

Montmirail Sarthe Montmirail

A l’occasion de l’ouverture du Château de Montmirail pendant les vacances de février, Isabelle Issaverdens viendra au Château :

les habitants de nos jardins, de nos bois et nos champs, nous invitent à partager leurs belles couleurs !

Et pour profiter encore un peu plus, le salon de thé du Château sera ouvert sur ces mêmes dates, l’occasion de profiter au chaud et dans un cadre exceptionnel de douceurs sucrées, locales, et de gâteaux faits maison…

+33 2 43 93 72 71

Place du Château Château de Montmirail – Montmirail

