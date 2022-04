EXPOSITION D’AQUARELLES La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

EXPOSITION D’AQUARELLES La Plaine-sur-Mer, 26 mai 2022, La Plaine-sur-Mer. EXPOSITION D’AQUARELLES Salle culturelle du Marronnier Place de la croix Mouraud La Plaine-sur-Mer

2022-05-26 – 2022-05-26 Salle culturelle du Marronnier Place de la croix Mouraud

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Exposition des œuvres réalisées par les membres de l’Atelier des Goélands. Venez découvrir les tableaux de l’Atelier des Goélands. jean.richard@orange.fr +33 2 40 64 75 97 Exposition des œuvres réalisées par les membres de l’Atelier des Goélands. Salle culturelle du Marronnier Place de la croix Mouraud La Plaine-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu La Plaine-sur-Mer Adresse Salle culturelle du Marronnier Place de la croix Mouraud Ville La Plaine-sur-Mer lieuville Salle culturelle du Marronnier Place de la croix Mouraud La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/

EXPOSITION D’AQUARELLES La Plaine-sur-Mer 2022-05-26 was last modified: by EXPOSITION D’AQUARELLES La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer 26 mai 2022 La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique