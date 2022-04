Exposition d’aquarelles et illustrations d’Alban Larousse Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

Exposition d’aquarelles et illustrations d’Alban Larousse Pithiviers, 3 mai 2022, Pithiviers. Exposition d’aquarelles et illustrations d’Alban Larousse Pithiviers

2022-05-03 09:30:00 – 2022-06-03 12:30:00

les passionnés de nature ou photographes. Quelques peintures réalisées entièrement sur le terrain et des illustrations sont accrochées en mai à l’Office de tourisme. Exposition à l’Office de Tourisme. contact@grandpithiverais.fr +33 2 38 30 50 02 https://www.grandpithiverais.fr/ Aquarelliste, illustrateur naturaliste et artiste animalier. Il se passionne depuis sa plus petite enfance par la connaissance de la nature et par l’observation des oiseaux.

Vous aimez le Balbuzard pêcheur ? Lui aussi, il pourrait vous en parler pendant des heures.

Le Gâtinais, la forêt d’Orléans ou la Loire pour terrain d’école buissonnière. Dans les années 90, il accompagnait l’équipe des guides Gallimard pour crayonner des pages natures et participait à des collections Gallimard jeunesse.

Récemment, il accroche ses croquis ou ses illustrations pour embellir le stand sur des salons pour la marque Tragopan qui équipe

les passionnés de nature ou photographes. Quelques peintures réalisées entièrement sur le terrain et des illustrations sont accrochées en mai à l’Office de tourisme. OTGP-Alban Larousse

