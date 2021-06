Exposition d’aquarelles et encres de chine Andernos-les-Bains, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Andernos-les-Bains.

Exposition d’aquarelles et encres de chine 2021-07-01 – 2021-07-07 Maison Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains Gironde

Venez admirer les peintures et encres de chine d’Arnaud Faugas à la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Accès libre et gratuit dans le respect des règles sanitaires de 10h30 à 12h et de 15h à 18h (horaires à la discrétion des artistes).

FBAP