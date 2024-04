Exposition d’aquarelles et dessins Jean-Pierre Chenelle Place de la République Is-sur-Tille, mardi 3 septembre 2024.

Exposition d’aquarelles et dessins Jean-Pierre Chenelle Place de la République Is-sur-Tille Côte-d’Or

Organisée par l’Office de Tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon.

Découvrez l’exposition « Paysages d’Is-sur-Tille et ses environs » de Jean-Pierre Chenelle

du 03 au 28 septembre, dans les halles de la Covati , Place de la République, à Is-sur-Tille.

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Renseignements 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-03

fin : 2024-09-28

Place de la République Office de Tourisme

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté covati.tourisme@covati.fr

L’événement Exposition d’aquarelles et dessins Jean-Pierre Chenelle Is-sur-Tille a été mis à jour le 2024-04-08 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon