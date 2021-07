Saint-Alban-Auriolles Saint-Alban-Auriolles Ardèche, Saint-Alban-Auriolles Exposition d’aquarelles et de dessins de Dominique Devun Saint-Alban-Auriolles Saint-Alban-Auriolles Catégories d’évènement: Ardèche

Exposition d'aquarelles et de dessins de Dominique Devun 2021-07-16 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-31 18:30:00 18:30:00 Le Mas Daudet 710 Montée de la Vignasse

Saint-Alban-Auriolles Ardêche Saint-Alban-Auriolles Artiste au multiples talents (infographiste, art-thérapeute, aquarelliste, peintre…), Dominique Devun expose cet été au Mas Daudet. Vous pourrez découvrir quelques uns de ces plus beaux portraits et paysages animaliers.

