EXPOSITION D’AQUARELLES DE VALÉRIE LINDER Librairie L’Embellie La Bernerie-en-Retz, samedi 16 mars 2024.

Exposition d’Aquarelles de Valérie Linder

Valérie Linder nous a proposé fin février un atelier d’aquarelle réjouissant, elle revient pour une rencontre poésie le 19 mars, et nous fait le plaisir entre les deux d’exposer certaines de ses oeuvres à la librairie.



Venez découvrir son travail poétique, coloré et tout en finesse autour de la nature qui nous entoure.



Des oeuvre tirées de ses livres Esquisses pour la terre (Esperluète), Les couleurs du jardin (l’ail des ours) et Idylle (CotCotCot)

Librairie L’Embellie 13 rue Du Plessis

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@embellie.org

