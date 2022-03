Exposition d’aquarelles de Nathalie Schott Turckheim, 11 mars 2022, Turckheim.

Exposition d’aquarelles de Nathalie Schott Turckheim

2022-03-11 15:00:00 – 2022-03-20 19:00:00

Turckheim Haut-Rhin

Une nouvelle approche et maîtrise de l’aquarelle ou je pratique essentiellement la technique de l’humide dans l’humide, ce qui donne ce regard si particulier, mystérieux et unique à chacune de mes aquarelles représentant les femmes ou les animaux. Vous y trouverez également quelques paysages et fleurs.

Vous pouvez découvrir également des réalisations en technique mixte où j’associe matière à l’acrylique tel que carton, ficelle ou sable afin de rendre mon sujet (représentant toujours des femmes,) plus réel, plus original et plus vivant.

Aquarelles représentant les femmes ou les animaux. Vous y trouverez également quelques paysages et fleurs.

Découverte également de réalisations en technique mixte où j’associe matière à l’acrylique tel que carton, ficelle ou sable afin de rendre mon sujet (représentant toujours des femmes,) plus réel, plus original et plus vivant.

Une nouvelle approche et maîtrise de l’aquarelle ou je pratique essentiellement la technique de l’humide dans l’humide, ce qui donne ce regard si particulier, mystérieux et unique à chacune de mes aquarelles représentant les femmes ou les animaux. Vous y trouverez également quelques paysages et fleurs.

Vous pouvez découvrir également des réalisations en technique mixte où j’associe matière à l’acrylique tel que carton, ficelle ou sable afin de rendre mon sujet (représentant toujours des femmes,) plus réel, plus original et plus vivant.

Turckheim

dernière mise à jour : 2022-02-11 par