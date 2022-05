Exposition d’aquarelles de Martine JOUIS Montville Montville Catégories d’évènement: Montville

Seine-Maritime

Exposition d’aquarelles de Martine JOUIS Montville, 10 juin 2022, Montville. Exposition d’aquarelles de Martine JOUIS Montville

2022-06-10 14:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Montville Seine-Maritime Montville Styliste de formation, Martine JOUIS a commencé l’aquarelle en 1998. Artiste Montvillaise, elle est reconnue et distinguée par de nombreux prix notamment par la médaille d’argent des Arts sciences et lettres. Venez admirer ses œuvres au Musée des Sapeurs-Pompiers. Styliste de formation, Martine JOUIS a commencé l’aquarelle en 1998. Artiste Montvillaise, elle est reconnue et distinguée par de nombreux prix notamment par la médaille d’argent des Arts sciences et lettres. Venez admirer ses œuvres au Musée des… musee@montville.fr +33 2 35 33 13 51 http://www.montville.fr/ Styliste de formation, Martine JOUIS a commencé l’aquarelle en 1998. Artiste Montvillaise, elle est reconnue et distinguée par de nombreux prix notamment par la médaille d’argent des Arts sciences et lettres. Venez admirer ses œuvres au Musée des Sapeurs-Pompiers. Montville

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Montville, Seine-Maritime Autres Lieu Montville Adresse Ville Montville lieuville Montville Departement Seine-Maritime

Montville Montville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montville/

Exposition d’aquarelles de Martine JOUIS Montville 2022-06-10 was last modified: by Exposition d’aquarelles de Martine JOUIS Montville Montville 10 juin 2022 Montville seine-maritime

Montville Seine-Maritime