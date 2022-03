Exposition d’aquarelles de Joany Régibier Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Exposition d'aquarelles de Joany Régibier TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes

2022-03-30 – 2022-05-04

Tarbes Hautes-Pyrénées Né en 1984, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges en 2007, Joany Régibier a commencé l’aquarelle avec du café en 2009.

Il a exposé notamment à Châteauroux en 2010, puis à Rome en 2011, à Toulouse en 2013, à Londres et à Pau en 2021 et 2022. Il a remporté le 1er prix du Coffee Art Festival de Londres en septembre 2021. Ses aquarelles se donnent à voir comme des apparitions merveilleuses de mythiques étoiles dans un ciel couleur café. Kubrick, Simone, Hendrix, Baudelaire, se dessinent comme de drôles de figures moutonneuses parfois à la frontière de l’abstraction. assoras65@gmail.com +33 5 81 01 20 86 TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes

