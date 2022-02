EXPOSITION D’AQUARELLE DE VALÉRIE PACHOT Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

EXPOSITION D’AQUARELLE DE VALÉRIE PACHOT Rodemack, 14 avril 2022, Rodemack. EXPOSITION D’AQUARELLE DE VALÉRIE PACHOT Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack

2022-04-14 10:00:00 – 2022-04-14 18:00:00 Place des Baillis Foyer socio-culturel

Rodemack Moselle La peinture est une façon d’écrire pour Valérie Pachot. Portraits, paysages, nature, mélange de couleurs traduisent une émotion ou une sensation. Ses œuvres sont à découvrir lors d’une exposition d’aquarelle dans la cité médiévale de Rodemack. Le vernissage aura lieu le 14 avril à 17h. president@rodemack-foyer.eu +33 3 82 51 23 80 https://sites.google.com/rodemack-foyer.eu/foyer Foyer socio-culturel

Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse Place des Baillis Foyer socio-culturel Ville Rodemack lieuville Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack Departement Moselle

Rodemack Rodemack Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodemack/

EXPOSITION D’AQUARELLE DE VALÉRIE PACHOT Rodemack 2022-04-14 was last modified: by EXPOSITION D’AQUARELLE DE VALÉRIE PACHOT Rodemack Rodemack 14 avril 2022 Moselle Rodemack

Rodemack Moselle