Exposition Daphné & Xavier Orcière Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Exposition Daphné & Xavier Orcière Cabannes, 3 mai 2022, Cabannes. Exposition Daphné & Xavier Orcière Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes

2022-05-03 – 2022-05-31 Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel

Cabannes Bouches-du-Rhône Nous avons le plaisir d’exposer les œuvres de Daphné et Xavier Orcière à la médiathèque.

Rendez-vous Samedi 7 et 14 juillet à 10h pour une présentation de leur travail. Exposition Daphné & Xavier Orcière. Nous avons le plaisir d’exposer les œuvres de Daphné et Xavier Orcière à la médiathèque.

Rendez-vous Samedi 7 et 14 juillet à 10h pour une présentation de leur travail. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Autres Lieu Cabannes Adresse Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Ville Cabannes lieuville Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Departement Bouches-du-Rhône

Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabannes/

Exposition Daphné & Xavier Orcière Cabannes 2022-05-03 was last modified: by Exposition Daphné & Xavier Orcière Cabannes Cabannes 3 mai 2022 Bouches-du-Rhône Cabannes

Cabannes Bouches-du-Rhône