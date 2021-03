Exposition Danseurs de sel Maison du Patrimoine, 18 juin 2021-18 juin 2021, Mesquer.

Exposition Danseurs de sel

du vendredi 18 juin au mercredi 14 juillet à Maison du Patrimoine

**Plus qu’une exposition « DANSEURS DE SEL » est un Évènement tous publics qui conjugue : flânerie, patrimoine, découverte et talents. **

_* **Edwin APPS** – « Je confesse que je ne peux plus voir le sel sur ma table sans penser à cette danse et cette vie des paludiers vues à travers l’optique d’Antoine Ravez »._

_* **Olivier Goarant** – « Antoine Ravez, a su traduire cette délicatesse des gestes, cette nécessaire communication entre la nature et les éléments. Le tout nous incite au respect de cet environnement et de ses paludiers »._

J’ai très vite compris que le succès de mon ouvrage n’était qu’une porte ouverte à la rencontre de cet environnement exceptionnel, celui des salines et de ses acteurs les paludiers qui, par le Sel, interpellent le visiteur au plus profond de son humanité.

A l’origine cela devait être une simple exposition de dessins illustrant un recueil réalisé, tout au long de la saison de récolte des paludiers, dans les salorges de Mesquer et Guérande. Mais, durant ce second confinement, des amis et collègues m’ont ardemment interpellé : « Tu ne peux pas en rester là, il faut célébrer ce Patrimoine Régional Universel en fédérant ses acteurs autour d’un Évènement ».

C’est ainsi que trois artistes plasticiens : peintre, designer, sculpteur, se joignent à ma démarche et que de jeunes danseurs et musiciens professionnels contemporains nous accompagneront, lors de l’inauguration de cette exposition, pour performer ce propos « DANSEURS DE SEL », de la Maison du Patrimoine de Mesquer jusqu’aux salorges du Rostu.

Cet évènement singulier, par le choix de sa date 19 juin 2021, participe également à l’ouverture de la saison estivale et au commencement de la récolte du sel.

**Antoine RAVEZ.**

