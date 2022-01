Exposition Danse(in) – Récits de migration Le Commun, 24 février 2022, Genève.

Exposition Danse(in) – Récits de migration

du jeudi 24 février au dimanche 13 mars à Le Commun

L’Exposition Danse(in) – récits de migration – est le fruit d’une année de travail dans les centres d’hébergements collectifs pour migrants des Tattes (Vernier), de Rigot (Genève), D’Anières et de Praille-Gavard (Carouge). Articulé sous formes d’ateliers de création, le projet Danse(in) réunit artistes genevois et bénéficiaires de l’Hospice Général pour partager, échanger, pratiquer et (se) découvrir autour de disciplines artistiques variées. Grâce à nos précieux partenaires – Bains des Pâquis, festival un Eté à Puplinge, La Barje des Lavandières et des Sciences et le Musée Ariana – qui ont contribué à la création d’un espace de visibilité en offrant des scènes de spectacles éphémères, artistes et migrants ont pu réaliser de nombreuses performances publiques. L’exposition Danse(in) – récits de migration – retrace tout le travail accompli en mettant à l’honneur ses participants : le coeur du projet. Cet événement hybride souhaite célébrer la diversité des potentiels créatifs au travers d’oeuvres puissantes et intimes dans un espace qui propose d’appréhender la migration comme une expérience commune. En partenariat avec le FIFDH, l’exposition Danse(in) a le plaisir d’accueillir une partie de la programmation du festival. Elle est aussi l’occasion de découvrir Consens:us, la dernière pièce du chorégraphe Ioannis Mandafounis souhaitant mettre en valeur des récits de voyage, de transition et de recommencement.

Entrée libre

L’exposition Danse(in)- récits de migration- est le fruit d’une année de travail dans les centres d’hébergements collectifs pour migrants du canton genevois

Le Commun Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T16:00:00 2022-02-24T21:00:00;2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T21:00:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T21:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T19:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T21:00:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T21:00:00;2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T21:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T16:00:00 2022-03-10T21:00:00;2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T21:00:00;2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T19:00:00