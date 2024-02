Exposition « Danse macabre » Série de peintures de Fabien Ansault, satire picturale et vanités. Œuvres picturales panoramiques et interchangeables… Les Z’Uns Possible Chamesson, samedi 10 août 2024.

Exposition « Danse macabre » Série de peintures de Fabien Ansault, satire picturale et vanités. Œuvres picturales panoramiques et interchangeables… Les Z’Uns Possible Chamesson Côte-d’Or

Exposition « Danse macabre » Série de peintures de Fabien Ansault, satire picturale et vanités. Œuvre panoramique et interchangeable… une démarche unique digne du cabinet de curiosités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 12:00:00

fin : 2024-10-27 19:00:00

Les Z’Uns Possible Cabinet de Curiosités

Chamesson 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté leszunspossible@gmail.com

L’événement Exposition « Danse macabre » Série de peintures de Fabien Ansault, satire picturale et vanités. Œuvres picturales panoramiques et interchangeables… Chamesson a été mis à jour le 2024-01-30 par COORDINATION CÔTE-D’OR