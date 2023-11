Exposition, danse et chant georgien FIAP Jean Monnet Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 26 octobre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 08h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Echange culturel et artistique avec la Géorgie.

L’association AIA et le FIAP Paris vous présente sa nouvelle exposition autour de la Géorgie.

Afin d’honorer cette exposition, un événement est organisé le 26/10 prochain, avec, la présence de son Excellence Monsieur Gocha Javakhishvili, l’ambassadeur de la Géorgie en France et à Monaco et a pour but de célébrer la riche culture géorgienne et de favoriser un dialogue interculturel entre la Géorgie et la France.

Programme de la Soirée

Des artistes talentueux de Géorgie vous présenteront des performances de chant et danse traditionnelle, et une exposition de peinture au Niveau Europe – 1er étage. Cette dernière sera disponible jusqu’au 10/11 prochain

La soirée se conclura par un cocktail et des échanges avec d’autres participants.

FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis 75014 Paris

Contact : https://www.fiap.paris/evenements/soiree-georgienne/ +33619821432 info@aia-france.com https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ https://www.facebook.com/artgalerie.artcontemporain/ linktr.ee/aia_france

AIA, Fiap, Georgie, Vanecha, Vanecha_Roudbaraki, Paris AIA Association et Fiap presentent