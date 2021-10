Exposition : Danse d’intérieur Bibliothèque Assia Djebar, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 novembre au 11 décembre 2021 :

mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et mercredi de 10h à 19h

et samedi de 10h à 18h

gratuit

Exposition du 5 novembre au 11 décembre 2021. Vernissage le 5 novembre en présence de Lotus Eddé-Khouri.

Cette exposition à la bibliothèque Assia Djebar est le retour de mon expérience de Danse d’intérieur — pratique quotidienne débutée en 2016 — et tente un passage de la danse au mot ou à l’image.

Une danse d’intérieur naît de la rencontre entre un corps en mouvement, un habitat, celles et ceux qui y vivent. Tout y participe : nos regards, l’humeur du jour, les mesures de la pièce.

Cette danse est animée par le désir de vivre des situations de frottements d’humeurs et d’attentions multiples, de simultanéité d’actions sans imposer un point de vue “de face” et que tout cela participe à la construction in situ d’une danse. La situation est prise telle qu’elle est trouvée : l’espace donné (pas de modification), les bruits présents (pas de musique rapportée) et les activités en cours s’il y en a.

Textes, schémas, vidéo, dessins se disposent ici à différentes échelles pour se mêler aux usages quotidiens de la bibliothèque.

Production : Paris Réseau Danse — Le Regard du Cygne, Atelier de Paris / CDCN, Micadanses, l’Etoile du Nord.

Partenaires : Hôpital Bretonneau, Emmaüs Vincennes, Cité des Arts, Hôpital Tenon, Foyer Plein Ciel, Espace Cambrai.

Avec le soutien de la Drac-Ile-de France.

Graphisme de l’exposition : Patrick Coeuru

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn Paris 75020

1 : Porte de Vincennes (322m) 9 : Porte de Montreuil (493m)



Contact :Bibliothèque Assia Djebar 0184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-assia-djebar-19114 https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://twitter.com/bibassiadjebar?lang=fr

Date complète :

Lotus Edde-Khouri photographiée par Caroline Gimenez