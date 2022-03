Exposition – Danse à Paris et ailleurs, Little Shao Rives de Seine Paris Catégories d’évènement: île de France

Du mardi 05 avril 2022 au vendredi 20 mai 2022

Deux ans avant les Jeux de Paris 2024, la Ville de Paris accueille Little Shao, danseur et photographe qui dessine un trait d’union entre l’art et le sport, pour une double exposition, du 5 avril au 20 mai 2022. À l’occasion du 10e anniversaire de sa carrière professionnelle, Little Shao nous présente son travail sur les grilles de la Tour Saint-Jacques et sur les Berges de Seine. Il a commencé en tant que danseur pour devenir aujourd’hui le photographe de référence internationale pour les photos de danse. Autodidacte, il a fait ses armes dans le domaine du Breakdance et de la Streetdance avant de devenir l’ambassadeur des plus grands équipementiers photo. Little Shao s’intéresse particulièrement au mouvement et à la manière dont les protagonistes de ses images s’inscrivent dans l’espace urbain. Peu importe le style ou l’univers photographié, il cherche à mettre en lumière ses sujets avec de la grâce et de la légèreté, défiant les lois de la gravité. La première partie de cette exposition sur les grilles de la Tour Saint-Jacques présente des artistes et icônes qui font partie du patrimoine parisien de la danse, immortalisés dans des lieux emblématiques de Paris. Les photographies de la seconde partie de l’exposition sur les Berges de Seine rive droite, au niveau de Châtelet, constituent une rétrospective du travail de Little Shao à travers le monde depuis 2004. Rives de Seine Parc Rives de Seine – Georges Pompidou Paris 75001 Contact : Danse;Expo;Photo

