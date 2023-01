EXPOSITION “DANS MES LIVRES, IL Y A” DE CORINNE DREYFUSS A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’Évènement: Clisson

Loire-Atlantique Corinne Dreyfuss est autrice illustratrice. Elle a publié une cinquantaine de livres de littérature jeunesse pour les tout-petits.

Elle aime jouer avec la musicalité du texte, le rythme des mots et des images qui se répondent.

Corinne Dreyfuss nous présente son exposition à hauteur d’enfants.

Pour une autre façon d’entrer dans les livres, les enfants vont pouvoir manipuler, jouer, toucher, et s’immiscer dans l’univers de l’illustratrice en expérimentant cette exposition interactive.

Tous les sens des petits vont s’éveiller sur les pages géantes des livres de Corinne Dreyfuss, grâce aux jeux qu’elle a mis en place en lien avec ses histoires (memory géant, chercher et trouve, chuchoteurs d’histoires, manipulation de balles….).

Une exposition collaborative, participative et vivante autour des livres de Corinne Dreyfus, autrice illustratrice. Elle a publié une cinquantaine de livres de littérature jeunesse pour les tout-petits. Elle joue avec la musicalité du texte, le rythme des mots et des images.

