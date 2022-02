Exposition : Dans ma bibliothèque Martigues, 12 mars 2022, Martigues.

Exposition : Dans ma bibliothèque Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-06 18:30:00 18:30:00 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues Bouches-du-Rhône

Cette exposition se propose de revenir sur l’œuvre poétique et mystérieuse du plus littéraire des artistes contemporains, Jean-Luc Parant , poète, « fabricant de boules sur les yeux », qui poursuit depuis plus de trente ans, une œuvre plastique et poétique réitérant une même obsession qui « tourne autour » du regard et plus loin, de toutes les sphérités.



Son œuvre, à la croisée de la poésie et des ars visuels, est avant tout marquée par le thème de l’œil et la fabrication d’une série infinie de boules, sur lesquelles sont parfois écrits des poèmes ou qui, installées sous forme d’éboulement sur le sol ou dans les bibliothèques qu’il chérit tant, constituent des poèmes à part entière.



Vernissage de l’exposition le 12 mars de 18h à 19h. Concert-lectures-performance poétiques et transes-sensationnelles avec Hélène Pereira.

A l’occasion du Printemps des poètes 2022, la médiathèque de Martigues propose une nouvelle exposition à l’occasion de la parution du livre “Dans ma bibliothèque” chez Feta Morgana.

Cette exposition se propose de revenir sur l’œuvre poétique et mystérieuse du plus littéraire des artistes contemporains, Jean-Luc Parant , poète, « fabricant de boules sur les yeux », qui poursuit depuis plus de trente ans, une œuvre plastique et poétique réitérant une même obsession qui « tourne autour » du regard et plus loin, de toutes les sphérités.



Son œuvre, à la croisée de la poésie et des ars visuels, est avant tout marquée par le thème de l’œil et la fabrication d’une série infinie de boules, sur lesquelles sont parfois écrits des poèmes ou qui, installées sous forme d’éboulement sur le sol ou dans les bibliothèques qu’il chérit tant, constituent des poèmes à part entière.



Vernissage de l’exposition le 12 mars de 18h à 19h. Concert-lectures-performance poétiques et transes-sensationnelles avec Hélène Pereira.

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par