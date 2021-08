Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Exposition “Dans l’intimité des jardins” L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L’aquarelliste Tony Szabo nous invite à parcourir les jardins façonnés de main d’homme et des paysages naturels entre Menton et Monaco. Après une belle exposition au jardin Botanique Val Rahmeh, il entreprend actuellement de poser son chevalet dans les jardins de Monaco. Pour ces deux occasions, il a fait appel au poète Gilles Montelatici dont le parcours personnel n’a cessé de se nourrir des jardins et des espaces naturels, comme en témoignent plusieurs ouvrages que la bibliothèque l’Odyssée va présenter. Exposition jusqu’au 27 novembre 2021

Gratuit, sur inscription, Pass sanitaire et masque obligatoire.

Exposition de Tony Szabo et Gilles Montelatici L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

