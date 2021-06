Rouen Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Rouen, Seine-Maritime Exposition : Dans l’intimité de Gustave Flaubert Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Exposition : Dans l’intimité de Gustave Flaubert Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rouen. Exposition : Dans l’intimité de Gustave Flaubert

Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine, le samedi 3 juillet à 19:00

Cette exposition labellisée Flaubert 21 a pour but de rendre plus familiers l’image et l’univers familal de l’écrivain rouennais qui naît il y a 200 ans dans la maison du chirurgien-chef de l’Hôtel-Dieu. L’exposition entièrement gratuite est présentée dans trois salles de collections permanentes.

Entrée libre et gratuite

Une exposition biographique et iconographique sur Gustave Flaubert Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Adresse 51 rue Lecat, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Rouen