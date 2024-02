Exposition Dans les Yeux de Méduse Olivia Lomenech Gill PloumExpo Ploumagoar, samedi 9 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-09 14:30

Fin : 2024-03-16 18:00

Exposition d’illustrations autour du mythe de Méduse par l’artiste Olivia Lomenech Gill 9 – 16 mars 1

Olivia Lomenech Gill est une artiste britannique connue pour ses illustrations des Animaux Fantastiques, célèbre bestiaire de l’univers d’Harry Potter. Pour PloumExpo, elle présente l’intégralité de sa série d’illustrations autour du mythe de Méduse, tirée du roman jeunesse de Jessie Burton. Une mise en lumière de cette figure mythologique de la Méduse, dans une version contemporaine et féministe !

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor